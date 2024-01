Serie A, in campo Milan-Roma 3-1 reti di Adli, Giroud, Paredes e Theo Hernandez DIRETTA

In campo Milan-Roma 3-1 DIRETTA

All'84' rete di Theo Hernandez. Uno-due micidiale tra Theo e Giroud chiuso dal missile del numero 19 sotto la traversa a chiudere il match. Notevole anche l'assist di tacco dell'attaccante rossonero a mandare in porta il compagno.

Al 69' rete di Paredes su rigore. Non trema l'argentino che calcia alto centralmente e batte Maignan riaprendo la gara.

Al 56' rete di Giroud. Sponda di Kjaer perfetta per Giroud che segna di testa da due passi. Proteste giallorosse per un blocco di Pulisic su Cristante ma Guida convalida.

Fine primo tempo

Gara vibrante al Meazza decisa finora dalla prima rete in Serie A di Yacine Adli, realizzata al minuto 11. Dopo un avvio propositivo della Roma, i rossoneri trovano la rete del vantaggio e sfiorano il raddoppio con un tiro-cross di Theo Hernadez che tocca il palo. La Roma risponde con Celik, sul quale è miracoloso Maignan, poi arrivano altre occasioni per il Milan, entrambe con Pulisic a legittimare il vantaggio rossonero prima di un'altra occasione giallorossa con Paredes che spara alto da ottima posizione.Le due squadre non hanno badato di certo a risparmiarsi in questo primo tempo giocato a ritmi altissimi, si attendono dunque le mosse dei due allenatori. Per la Roma potrebbe esserci la carta Belotti per dare maggior peso a un attacco parso fuori dal gioco mentre per il Milan potrebbero essere necessarie forze fresche per mantenere alta l'intensità vista sinora.

Al 38' occasione Roma. Paredes ha tanto spazio al limite dell'area rossonera e va col destro violento dal limite ma non trova la porta.

Al 31' occasione Milan. Asse Theo-Giroud-Pulisic in area giallorossa, il sinistro dell'americano viene deviato in corner da un provvidenziale Spinazzola.

Al 30' miracolo di Maignan. Cristante porta a spasso mezza difesa del Milan e serve Celik in area di rigore, il destro rasoterra del turco viene deviato prima da Theo Hernandez e poi da uno strepitoso Maignan che toglie la palla dall'angolino basso.

Al 29' palo del Milan. Ripartenza rossonera condotta da Leao, il portoghese prolunga per Theo Hernandez che colpisce il primo palo con un tiro-cross dalla sinistra. Svilar aveva lasciato scorrere la palla e ha rischiato una beffa clamorosa.

Al 14' Milan-Roma 1-0. Rete di Adli. Reijnders serve Adli in orizzontale nella lunetta dell'area di rigore, il francese si libera per il tiro con una finta e batte Svilar con un preciso rasoterra mancino.

Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale nello spogliatoio per caricare il Milan. Un discorso motivazionale per caricare la squadra, come ha riportato Milan Tv, quello del neo dirigente rossonero e del numero uno di RedBird. Il Milan, terzo in classifica, cerca infatti di consolidare la propria posizione e andare oltre l'eliminazione dalla Coppa Italia patita solo quattro giorni fa per mano dell'Atalanta.

Dopo le dolorose eliminazioni in Coppa Italia per mano di Atalanta e Lazio, Milan e Roma si affrontano a San Siro per una gara fondamentale nella lotta per l'Europa. I Rossoneri da dicembre in poi si sono rimessi in carreggiata perdendo, curiosamente, solo due gare in tutte le competizioni ed entrambe contro la squadra di Gasperini. Discorso invece diverso per la Roma che nelle ultime sette trasferte ha vinto solo quella di Sassuolo del 3 dicembre, perdendo poi le ultime tre consecutive senza mai segnare una rete. Per i giallorossi quella di stasera potrebbe essere una sorta di ultima spiaggia per rimanere in lotta per il quarto posto che vale l'accesso alla nuova Champions League.

Le formazioni

Pioli schiera dal 1' Gabbia, richiamato dal prestito al Villarreal, che farà coppia con Kjaer davanti a Maignan. Theo Hernandez torna nel suo ruolo naturale di esterno sinistro con Calabria schierato a destra. In mezzo al campo c'è Adli con Reijnders che agiranno alle spalle del trio Pulisic-Loftus-Cheek-Leao. In avanti fiducia a Giroud, a caccia del decimo gol in questo campionato.

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: Pioli opta per il 4-2-3-1. Maignan - Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Adli, Reijnders - Pulisic, Loftus-Cheek, Leao - Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Jovic, Okafor, Romero, Terracciano, Traoré, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.

La sorpresa per la Roma è tra i pali dove c'è Svilar al posto di Rui Patricio, nella difesa a tre non trova invece spazio Huijsen, con Mancini centrale ci sono infatti Kristensen e Llorente. Sulle corsie esterne agiranno Celik a destra e Spinazzola a sinistra con Karsdorp e Zalewski inizialmente in panchina. In mezzo al campo giocano Paredes, Cristante e Bove. In avanti c'è El Shaarawy, ex di turno, e non Belotti a far coppia con Lukaku. Panchina cortissima per i giallorossi con soli nove elementi di cui due estremi difensori.

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: Mourinho, oggi assente per squalifica, schiera il consueto 3-5-2. Svilar - Kristensen, Mancini, Llorente - Celik, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola - Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Pellegrini, Belotti, Zalewski, Pisilli, Joao Costa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA