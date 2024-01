Gelo Egonu-Mazzanti, labiale sospetto dopo una pallonata

La totale indifferenza, una pallonata involontaria e un labiale "sospetto" che celerebbe un insulto. Il primo incontro da avversari tra la stella della pallavolo italiana Paola Egonu e l'ex ct azzurro Davide Mazzanti, avvenuto domenica all'Allianz Cloud durante il match tra Vero Volley Milano e Itas Trentino (vinta 3-0 dalle lombarde), è stato all'insegna del gelo: tra i due non scorre più buon sangue dopo un'estate turbolenta - Mazzanti ha panchinato Egonu all'ultimo Europeo a favore di Antropova, prima della esclusione consensuale dal Torneo Preolimpico - e si sono quindi tenuti alla larga, senza mai avvicinarsi o salutarsi.

Video Pallavolo. la schiacciata di Paola Egonu finisce in faccia a Mazzanti







Il caso però ha voluto che sul 7-7 del terzo set una schiacciata di Egonu, deviata maldestramente dalla difesa di Trento, sia finita proprio addosso a Mazzanti: il coach, colpito ma non abbattuto, si è messo a ridere mentre Egonu è subito rientrata in battuta, chiedendo prima con un gesto del pollice le condizioni del suo ex allenatore ma poi bofonchiando quello che, nella consueta corsa all'interpretazione del labiale andata in onda sui social, è apparso a molti un insulto.

Dal club nessun commento, da Egonu - solita parlare attraverso il suo profilo Instagram - solo immagini della partita vincente di ieri e quella di un sorriso col suo nuovo compagno, Leonardo Puliti, pallavolista con Garlasco in A3. A fine gara Mazzanti ha comunque voluto evitare polemiche o speculazioni: "La mia vita non solo sportiva ha avuto una crescita grazie alle ragazze che ho avuto in Nazionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA