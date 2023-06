Cristiano Ronaldo, gioco altri due o tre anni, poi mi compro un club

"Mi rimangono due o tre anni di carriera, a quest'età è ancora più importante prendersi cura di se stessi. Poi non escluderei di comprare una squadra di calcio. È una cosa che una volta terminata la carriera da giocatore mi piacerebbe fare". Lo dice Cristiano Ronaldo a margine di un evento al quale è intervenuto in serata a Madrid, in un grande albergo di cui è comproprietario.

Poi una battuta sull'arrivo anche di Karim Benzema nel campionato dell'Arabia Saudita, all'Al Ittihad. "Quella di Karim è una sfida. Sapevo che andare in Arabia Saudita avrebbe aperto una finestra per questo calcio - dice Ronaldo -. I migliori giocatori andranno lì, e presto sarà uno dei migliori campionati al mondo".