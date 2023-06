Insulti all'arbitro, l'Uefa apre inchiesta su Mourinho

L'Uefa ha ufficializzato l'apertura del procedimento contro Mourinho, specificando che il tecnico deve rispondere "del linguaggio offensivo" nei confronti dell'arbitro Taylor. Quanto alla Roma è accusata di "condotta impropria della squadra", "lancio di oggetti" "danneggiamenti". Il Siviglia per "invasione del terreno di gioco, lancio di oggetti e condotta impropria della squadra". La commissione etica e disciplinare dell'Uefa "deciderà in merito a tempo debito".

Insulti a Taylor,gli arbitri inglesi 'sconvolti da questi abusi'

"Siamo sconvolti da questi abusi ingiustificati e ripugnanti rivolti ad Anthony Taylor e alla sua famiglia mentre cerca d'imbarcarsi per tornare a casa". È la dura presa di posizione del PGMOL, l'organismo arbitrale inglese, sull'aggressione al direttore di gara della finale di Europa League da parte di alcuni tifosi romanisti che, all'aeroporto di Budapest, quando hanno riconosciuto Taylor lo hanno insultato per alcune scelte sulle quali aveva polemizzato il tecnico giallorosso Josè Mourinho. "Siamo consapevoli dei video che circolano sui social media che mostrano Taylor e la sua famiglia maltrattati all'aeroporto di Budapest - sottolineano gli arbitri britannici -. Forniremo a lui e a tutte le persone coinvolte il nostro pieno e incondizionato supporto". Nei video circolati sui social si vede Taylor insultato e avvicinato dai tifosi romanisti, con le forze dell'ordine costrette ad intervenire e ad accompagnare l'arbitro inglese in una saletta di servizio. Anche la Premier League ha espresso "choc e indignazione per l'inaccettabile abuso diretto a Taylor e alla sua famiglia". "Nessuno dovrebbe subire il comportamento imperdonabile che ha dovuto sopportare Taylor - ha dichiarato un portavoce della Premier -. Anthony è uno dei nostri direttori di gara, tra i più esperti e affermati, e siamo al suo fianco". Sull'aggressione a Taylor è intervenuto anche David Moyes, manager del West Ham prossimo avversario della Fiorentina nella finale di Europa Conference League: "Tutti gli arbitri hanno un compito davvero difficile e non dovrebbero essere sottoposti a situazioni difficili. Non è corretto".