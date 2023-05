Ginnastica ritmica, Raffaeli argento agli Europei

Medaglia d'argento per Sofia Raffaeli agli Europei di ginnastica ritmica, a Baku. L'azzurra, campionessa del mondo in carica, nell'all around e' stata superata solo dalla bulgara Boryana Kaleyn, che la precede di 1,450 punti (131 contro 129.450). Dodicesimo posto per l'altra azzurra, Alexandra Agiurgiuculese

"Esco da questa gara con una medaglia al collo, ma non ho dato il mio massimo: finche' non raggiungerò non la perfezione, anzi quella e' difficile, ma la sensazione di aver fatto tutto il meglio in pedana, non saro' soddisfatta". Lo dice Sofia Raffaeli, dopo l'argento europeo nell'all around della ginnastica ritmica, a Baku. "In finale - dice l'azzurra, campionessa del mondo in carica - non ho sbagliato nulla ma ho saltato diversi punti: avevo tolto qualcosa dall'esercizio della qualifica, ma poi in finale ho tolto un po' troppo...Sarebbe bastato rifare la prova della qualifica". Raffaeli dedica la medaglia "a tutta l'Italia che crede in me, e alla mia allenatrice Giuli", e guarda avanti. "Ora penso agli assoluti e poi ai Mondiali, dove voglio ripetere quanto fatto lo scorso anno".