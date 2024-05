Alta tensione Juve-Allegri, ma per ora niente esonero. Anticipato l'incontro tra le parti

Si fa sempre più insistente a Torino la voce di un clamoroso divorzio anticipato tra la Juventus e Massimiliano Allegri. All'indomani della vittoria della Coppa Italia e dopo la sfuriata del tecnico all'Olimpico e del burrascoso dopo partita negli spogliatoi con il direttore di Tuttosport, il club bianconero starebbe valutando l'ipotesi di affidare la squadra, per le ultime due partite di campionato, a Paolo Montero, l'ex difensore e attuale tecnico dell'Under 19 della Juventus. Dal club bianconero filtrano comunque voci che il divorzio non sarebbe imminente.

Due giornate di squalifica e 5 mila euro di multa a Massimiliano Allegri sono state inflitte dal giudice sportivo della serie A, dopo l'espulsione decisa dall'arbitro Maresca al 50' del secondo tempo della finale di Coppa Italia di ieri, e a seguito delle offese al direttore di gara e al quarto uomo.



Nella motivazione, il giudice sportivo spiega di aver comminato le due giornate di squalifica ad Allegri "perché, al 50' del secondo tempo, si avvicinava al Quarto Ufficiale con atteggiamento aggressivo e di pla-teale e polemico dissenso per contestare una decisione arbitrale; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava tale atteggiamento rivolgendo anche espressioni irriguardose sull'operato degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; dopo la notifica del provvedimento di espulsione e prima di abbandonare il recinto di gioco, rivolgeva inoltre gesti irridenti nei confronti del Direttore di gara".



Juve contrariata da gesti Allegri ma per ora niente esonero

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla Juventus non sarebbe imminente una conclusione anticipata del rapporto tra la società e il tecnico Massimiliano Allegri. Ma la rottura pare ormai inevitabile ed è probabile che l'incontro tra l'allenatore e i vertici societari per discutere del futuro, programmato alla fine della stagione, avvenga molto prima. Quel che è certo è che il club bianconero è contrariato del comportamento tenuto da Allegri, ieri a Roma, sia nei confronti delle istituzioni sportive sia degli organi di informazione e dallo stesso atteggiamento tenuto in campo nei confronti dei dirigenti bianconeri.

