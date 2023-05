Serie A, Spezia-Milan in campo alle 18:00

In campo Spezia-Milan

Lo Spezia tenta un miracolo sportivo nelle ultime quattro giornate per raddrizzare una classifica che lo vede oggi terzultimo a -3 dalla salvezza.

In casa Milan, per Pioli "I prossimi quattro giorni saranno decisivi per la nostra stagione. Ho sempre detto che i bilanci si fanno alla fine e - dice il tecnico rossonero - ci stiamo avvicinando alla fine. Non sono e non siamo soddisfatti della prestazione dell'andata e del risultato del derby d'andata, ma ora dobbiamo concentraci sul campionato. Dobbiamo vincere le prossime 4 partite per arrivare nei primi quattro posti".

Le probabili formazioni:

Spezia (4-3-3): 69 Dragowski, 27 Amian, 4 Ampadu, 55 Wisniewski, 43 Nikolaou, 6 Bourabia, 25 Esposito, 8 Ekdal, 11 Gyasi, 18 Nzola, 10 Verde (1 Zoet, 22 Marchetti, 13 Reca, 14 Shomurodov, 19 Krollis, 21 Ferrer, 24 Kovalenko, 29 Caldara, 72 Cipot, 77 Zurkowski). All.: Semplici.

Squalificati: Agudelo.

Diffidati: Holm, Gyasi, Amian.

Indisponibili: Moutinho, Bastoni, Holm, Sala, Beck, Zovko, Maldini.

Milan (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 20 Kalulu, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 8 Tonali, 32 Pobega; 27 Origi, 90 De Ketelaere, 56 Saelemakers; 12 Rebic. (1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo-Touré, 7 Adli, 9 Giroud, 10 Diaz, 14 Bakayoko, 21 Dest, 24 Kjaer, 40 Vranckx, 46 Gabbia). All: Pioli

Squalificati: Tiaw

Diffidati: Kalulu, Kjaer, Rebic, Pobega, Krunic

Indisponibili: Leao, Bennacer, Ibrahimovic, Florenzi, Messias, Krunic Arbitro: Doveri di Roma

Quote Snai: 4.25; 3,50; 1,90