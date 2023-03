Calcio donne: operata per un tumore, le rinnovano il contratto

Operazione chirurgica riuscita e rinnovo del contratto con la Ternana Woman. Con un lungo post di ringraziamento su Facebook, la calciatrice Deborah Salvatori Rinaldi ha rivelato che la scorsa settimana si è operata di urgenza per la rimozione di un tumore e che la sua società prima dell'intervento le ha voluto rinnovare il contratto in scadenza. anche per la stagione 2023-24: un gesto che la 31enne calciatrice ha voluto rimarcare sui social e che ha avuto una ampia eco mediatica.

"Lunedì 20 febbraio ero al parco con la mia famiglia. Eravamo lì per il carnevale… per mia nipote. Quel giorno tante cose sono cambiate. Quel giorno mi hanno chiamato e mi hanno detto "maligno" - scrive l'attaccante ternana - Il giorno dopo ero a Terni per fare l'unica cosa che sarei riuscita a fare fino all'operazione. Giocare a calcio e stare con la squadra".

"Quella mattina prima di allenarmi ho parlato dentro lo spogliatoio. Stavo lasciando la nave per correre sulla mia scialuppa. Quella mattina, dopo l'allenamento, Paolo Tagliavento e Isabella Cardone erano nello spogliatoio con il rinnovo in mano. La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere".

Ora la giocatrice rossoverde dovrà proseguire le cure.