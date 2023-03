Ligue1: Lilla-Lione 3-3, Psg vince a Brest con Mbappé

Ancora condizionato, oltre che dagli infortuni (vedi Neymar), dalle polemiche seguite all'ennesimo fallimento in Champions League, il Psg ha dovuto attendere i minuti di recupero per agguantare il successo per 2-1 sul campo del Brest, grazie a un gol del solito Mbappé. Il vantaggio dei parigini era stato firmato da Soler al 37' pt, ma appena sei minuti dopo i bretoni avevano pareggiato con Honorat. Poco dopo il 90' arrivava la rete vincente di Mbappé su passaggio di Messi. Ora il Psg è primo in Ligue 1 a quota 66 e +11 sul Marsiglia, che gioca contro lo Strasburgo.



E' finita 3-3 l'anticipo tra Lilla e Lione. La corsa per il terzo posto vede il Monaco ricevere il Reims e il Lens di scena a Clermont. Impegni esterni anche per Nizza e Rennes.

Il quadro della 27/ma giornata

Lilla-Lione 3-3

Auxerre-Rennes 0-0

Brest-Paris SG 1-2

Clermont-Lens ore 13

Ajaccio-Montpellier ore 15

Angers-Tolosa

Lorient-Troyes

Nantes-Nizza

Monaco-Reims ore 17.05

Marsiglia-Strasburgo ore 20.45