Champions: lo svizzero Schaerer arbitra Milan-Tottenham

Sarà lo svizzero Mauro Schaerer l'arbitro di Milan-Tottenham, andata degli ottavi di Champions League in programma martedì a San Siro. A coadiuvarlo i guardalinee suoi connazionali De Almeida e Zogaj, mentre al Var ci sarà il tedesco Marco Fritz. Per l'altro ottavo in programma martedì, Paris Saint Germain-Bayern, designato l'inglese Oliver.