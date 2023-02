LaLiga: Getafe frena l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid non va oltre il pareggio in casa contro il Getafe e resta al quarto posto a 35 punti. Sale il Betis dopo il pirotecnico 4-3 a Vigo, agganciando al quinto posto a 31 punti il Villarreal, crollato 3-1 in casa dell'Elche.

Il quadro della 20/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Athletic Bilbao-Cadice 4-1

Espanyol-Osasuna 1-1

Elche-Villarreal 3-1

Atletico Madrid-Getafe 1-1

Betis-Celta Vigo 3-4

Maiorca-Real Madrid domenica ore 14

Girona-Valencia ore 16.15

Real Sociedad-Valladolid ore 18.30

Barcellona-Siviglia ore 21

Vallecano-Almeria lunedì ore 21