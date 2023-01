Serie A: Roma-Fiorentina 2-0. Decide la doppietta di Dybala La cronaca

E' di nuovo Paulo Dybala la luce della Roma. Come già in Coppa Italia contro il Genoa, anche nel posticipo domenicale di campionato contro la Fiorentina è stato il campione del mondo argentino a trarre d'impaccio la truppa di Mourinho. E questa volta ha fatto meglio rispetto all'impegno infrasettimanale visto che, con la collaborazione di Abraham nell'inedita veste di fornitore di assist, la Joya ha segnato una doppietta per la gioia del pubblico dell'Olimpico che lo ha invocato a gran voce. E' ormai amore tra il n.21 e il pubblico che vede in lui, finalmente, un nuovo idolo dopo l'addio di Francesco Totti, semmai l'incognita sono le condizioni fisiche di un giocatore che in carriera avrebbe potuto fare ancora di più se non fosse stato frenato da qualche infortunio di troppo. Intanto si è goduto una lunga standing ovation quando, a tre minuti dalla fine, è stato sostituito da quel Gallo Belotti che proprio la Fiorentina vorrebbe provare a strappare alla Roma in questo mercato di gennaio.

Le due reti di Dybala rilanciano le ambizioni di Europa di una Roma che ora si trova ad appena quattro punti dal secondo posto del Milan. Nel frattempo questa sera il risultato e anche la prestazione, specie nel secondo tempo, dei giallorossi confortano le scelte di Mourinho, mentre ha tanto lavoro da fare Vincenzo Italiano. Il tecnico della Viola si è ritrovato in dieci per l'espulsione al 20' di Dodò per doppia ammonizione ma ha pagato anche le difficoltà in avanti palesate ancora una volta dalla sua squadra e quindi dovrà necessariamente trovare una soluzione. Jovic è stato sostituito dopo il primo tempo, il che dice tutto anche se il serbo ha ricevuto poche palle giocabili, ma anche chi lo ha sostituito ha fatto poco o niente. Va comunque ricordato che la Viola era priva dell'altro suo attaccante di ruolo, il brasiliano Cabral che non è neppure andato in panchina, così come il romanista Zaniolo: "ci ha detto che è malato", ha sottolineato nel prepartita il dg Tiago Pinto, non senza un pizzico di malizia. Nella parte iniziale del match la prima conclusione è di Zalewski, che impegna Terracciano, poi replica Amrabat ma senza problemi per Rui Patricio. Dopo l'espulsione di Dodò il pallino del gioco passa nelle mani dei padroni di casa, che trovano il vantaggio al 40' con un potente tiro dal limite dopo l'assist di petto di un ispirato Abraham. A inizio ripresa Italiano, che già al 29' aveva sostituito Duncan con Venuti, opera altri due cambi mandando in campo Nico Gonzalez e Barak al posto di Jovic e Ikoné sperando in questo modo di togliere riferimenti offensivi ai difensori della Roma. Ma, nonostante il passaggio al 4-4-2 la musica non cambia ed è ancora la Roma a rendersi pericolosa con Abraham che, su assist involontario di Bonaventura, non sfrutta bene l'occasione e si fa 'murare' il tiro. Poi la pressione, poco incisiva, della Fiorentina cala e la Roma ne approfitta per segnare il 2-0 in ripartenza, con palla da Cristante ad Abraham, che corre via sulla destra e poi mette in mezzo un pallone che Dybala deve solo spingere in rete. Del resto, era la sua serata, per la felicità dell'Olimpico.