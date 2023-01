Serie A: Atalanta batte Salernitana 8-2. Torino-Spezia 0-1 e Udinese-Bologna 1-2

Atalanta batte Salernitana 8-2 La cronaca Alle 15 Torino-Spezia 0-1 La cronaca Udinese-Bologna 1-2 La cronaca

ANSA.it Serie A: Atalanta-Salernitana 8-2 - Calcio Reti: nel pt 5' Boga, 10' Dia, 20' rig. Lookman, 23' Scalvini, 38' Koopmeiners, 41' Hojlund; nel st 9' Lookman, 11' Nicolussi Caviglia, 16' Ederson, 40' Zortea (ANSA)

ATALANTA-Salernitana 7-2 al 61'! Rete di Ederson. Pregevole destro a giro di Ederson da fuori area, nulla da fare per Ochoa

ATALANTA-Salernitana 4-1 al 38'! Rete di Koopmeiners. Ochoa intercetta il penalty di Koopmeiners, ma non può nulla sul tap-in a porta vuota dell'olandese.

ATALANTA-Salernitana 3-1 al 23'! Rete di Scalvini. Corner di Koopmeiners, Scalvini anticipa Coulibaly e di testa batte Ochoa.

ATALANTA-Salernitana 2-1 al 20'! Rete su rigore di Lookman. Penalty per il contatto tra Hojlund e Fazio è in area, l'arbitro concede il penalty.

Agenzia ANSA Per la Lazio 3 punti vista Europa, Sassuolo in crisi - Sport Zaccagni e Felipe Anderson decidono nei due finali di tempo (ANSA)

TORINO SPENTO E STANCO, LO SPEZIA PASSA CON NZOLA

Stanco e spompato dalla coppa Italia, il Toro cade contro lo Spezia: al Grande Torino è decisivo un gol su rigore di Nzola, la squadra di Gotti compie un triplo salto verso la salvezza. Per i granata prosegue la striscia negativa in campionato, con Juric che non vince dal 9 novembre scorso ed è arrivato alla quarta di fila senza gioie.

ANSA.it Serie A: Torino-Spezia 0-1 - Calcio Reti: nel pt 28' Nzola su rigore (ANSA)

BOLOGNA DA APPLAUSI PASSA IN RIMONTA A UDINE

Stranezze del calcio. Il Bologna, che fino a ora aveva perso 20 punti da situazioni di vantaggio, sbanca la Dacia Arena con un 2-1 in rimonta e vince contro l'Udinese, che sin qui aveva invece conquistato ben 16 dei suoi 25 punti dopo essere passata in svantaggio. Una vittoria meritata nonostante la formazione felsinea fosse largamente rimaneggiata. I bianconeri non sanno invece più vincere: il successo manca da dieci gare, durante le quali hanno ottenuto un misero bottino di 6 punti, da piena zona retrocessione. Per questo, alla fine, i fischi li hanno sommersi.