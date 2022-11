Serie B: Frosinone allunga in testa

Il Frosinone batte il Perugia e allunga a +5 sul Genoa, atteso nel posticipo a Reggio Calabria. Pareggiano il Bari a Benevento e la Ternana in casa con la Spal

Il quadro della 12/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Benevento-Bari 1-1

Brescia-Ascoli 1-1

Cittadella-Modena 0-0

Pisa-Cosenza 3-1

Sudtirol-Cagliari 2-2

Ternana-Spal 0-0

Frosinone-Perugia 1-0

Palermo-Parma 1-0

Como-Venezia domenica ore 16.15

Reggina-Genoa lunedì ore 20.30.

LA SERIE B IN PILLOLE

Frosinone-Perugia 1-0 In gol al 41' pt Rohden

Palermo-Parma 1-0 In gol al 12' st Marconi.

Brescia-Ascoli 1-1 Le reti: nel pt 9' Ayé, 48' Botteghin (A)

Pisa-Cosenza 3-1 Le reti: nel pt 12' Morutan, 50' Masucci; nel st 18' Morutan, 37' D'Urso

Benevento-Bari 1-1 Le reti: nel pt 37' Improta; nel st 32' Cheddira (rigore)

Sudtirol-Cagliari 2-2 Le reti: nel pt 7' Odogwu, 39' Lapadula; nel st 29' Viola (rigore), 49' Odogwu