Champions, Real Madrid-Celtic 5-1

Real Madrid batte Celtic Glasgow 5-1 (2-0) in una partita della 6/a e ultima giornata del Girone F della Champions League disputata sul terreno del Santiago Bernabeu di Madrid. I gol: nel primo tempo per gli spagnoli Modric su rigore al 6' e Rodrygo sempre su rigore al 21'; nel secondo tempo per i 'blancos' Asensio al 6', Vinicius Junior al 16' e Valverde al 26', infine per gli scozzesi Jota al 39'. Nel primo tempo il portiere del Real Madrid, Courtois, ha parato un calcio di rigore a Juranovic del Celtic al 35'. Il Real Madrid, grazie al successo di questa sera, si qualifica per gli ottavi di finale come primo in classifica nel proprio girone.



Lipsia batte Shakhtar Donetsk 4-0 (1-0) in una partita della 6/a e ultima giornata del Girone F della Champions League disputata sul campo neutro dello stadio Municipale Marshal Jozef Pilsudski di Varsavia. I gol: nel primo tempo Nkunku al 10'; nel secondo tempo André Silva al 5', Szoboszlai al 17' e Olmo al 23'. Il Lipsia si qualifica per gli ottavi di finale come secondo in classifica nel proprio girone.