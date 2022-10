Moto GP, Oliveira vince in Thailandia, Bagnaia è terzo a -2

Miguel Oliveira (KTM) ha vinto il GP della Thailandia della classe MotoGP. Sulla pista bagnata di Buriram il portoghese ha preceduto le Ducati di Jack Miller e Francesco Bagnaia. Grazie a questo terzo posto, il pilota torinese si porta a -2 nella classifica piloti, sempre guidata da Quartararo, oggi solo 17mo.

A tre gare dal termine della stagione, il GP della Thailandia - tormentato dalla pioggia - ha riaperto il mondiale piloti della MotoGP. Quartararo e la sua Yamaha sono incappati nel peggior risultato dell'anno (ritiri a parte), senza riuscire ad essere mai protagonista, anzi scivolando rapidamente dal quarto posto in griglia agli ultimi. Oltre a Bagnaia si è avvicinato alla vetta anche Aleix Espargaro (Aprilia), oggi undicesimo a causa di una penalità ed ora a -20 dal francese.

"Un terzo posto che vale come una vittoria". E' stato questo il primo commento di Francesco Bagnaia dopo il podio nel GP della Thailandia, che gli ha permesso di portarsi a -2 da Fabio Quartararo, leader del mondiale. "Sapevo che sul bagnato questo era il mio potenziale, non quello del Giappone - ha poi aggiunto a Sky - In gara ho dato tutto". Il pilota Ducati ha poi spiegato di non aver saputo in gara delle difficoltà di Quartararo: "Fino ad oggi ho chiesto al box io di non avere informazioni per concentrarmi solo sulla guida. Ora che sono a -2 punti però...".