Us Open: in campo finale Alcaraz-Ruud 1-1 (6-4, 2-6) in palio Slam e n.1 mondo LIVE In corso il terzo set

Un torneo nel torneo per diventare per la prima volta anche numero uno del mondo del tennis. A giocarselo, nella finalissima degli Us Open, saranno Carlos Alcaraz e Casper Ruud domenica, nella notte italiana che porta a lunedì.