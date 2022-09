La polacca Iga Swiatek, numero 1 al mondo, ha vinto gli Us Open di tennis, battendo 2-0 in finale la tunisina Ons Jabeur, col punteggio di 6-2, 7-5, in poco meno di due ore di gioco. Per la 21enne Swiatek è il terzo successo in un torneo dello slam dopo i due ottenuti al Roland Garros.