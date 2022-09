Europei di Basket DIRETTA In campo Serbia-Italia 70-82

Europei di Basket: in campo Serbia-Italia 70-82 LIVE In corso l'ultimo quarto

Parziali: 28-20, 23-25, 17-21

LA VIGILIA

Lo scoglio degli ottavi agli Europei di basket ha le dimensioni di una montagna e questa montagna ha le sembianze del gigante Nikola Jokic, da due anni vincitore del premio di Mvp della Nba con i Denver Nuggets. Su di lui, centro moderno, abile al tiro e dalla raffinata visione di gioco, si concentreranno le attenzioni dell'Italia che domenica alle 18 contro la Serbia non vuole però recitare la pate di agnello sacrificale.

Suona la carica capitan Datome: "Ora non si può più sbagliare. La Serbia è una squadra forte ma l'esperienza mi ha insegnato che nelle fasi ad eliminazione diretta ogni dettaglio conta e nessuno può permettersi di sottovalutare gli avversari.

Siamo qui e vogliamo provarle tutte per andare avanti". Gli fa eco Achille Polonara: "Inutile nascondere il fatto che non saremo i favoriti e di sicuro non sarà una passeggiata.

Proveremo a divertirci giocando con l'intento di minare le loro certezze. Non abbiamo lavorato tanto per fare i turisti a Berlino, anche se dovremo affrontare una delle tre squadre più forti in circolazione. Anche contro la Grecia di Antetokounmpo ci davano per spacciati e invece nel finale eravamo ancora lì.

Siamo pronti". Della stessa opinione Stefano Tonut: "Anche lo scorso anno partivamo da sfavoriti e per di più giocavano in trasferta sul loro campo. Oggi questa Serbia è ancora più forte e sarà un'impresa batterla. Ma questa squadra ha grande forza di volontà e determinazione nell' andare oltre i propri limiti".

Gli azzurri, arrivati all'ora di pranzo a Berlino, possono contare sul ricordo del pre-Olimpico ma il trend con la Serbia non è a favore: 14 precedenti, 11 sconfitte. L'ultima ad agosto al torneo di Amburgo in un match però molto equilibrato, con l'Italia priva di Gallinari allora come oggi. Per avere una concreta chance di vincere l'Italia dovrà portare pressione sulla palla, resistere a rimbalzo, correre in transizione, far muovere i lunghi serbi ed essere precisa al tiro: ovvero avvicinarsi il più possibile alla partita perfetta. (ANSA).