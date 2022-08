MotoGp: Bagnaia trionfa a Silverstone

Francesco Bagnaia, in sella a una Ducati, ha vinto il Gp di Gran Bretagna disputato sul circuito di Silverstone e valido come 12/o appuntamento del MotoMondiale.

Il torinese, partito dalla seconda fila, è stato protagonista di una bella rimonta. Secondo lo spagnolo Maverick Viñales su Aprilia, terzo l'australiano Jack Miller sull'altra Ducati.

Bagnaia si è imposto con il tempo di 39h56'770, Vinales si è piazzato a 0"585 e Miller a 0"776. Quarto Enea Bastianini a 1"695 e quinto lo spagnolo Jorge Martin a 1"868. Cinque le moto italiane sul traguardo di Silverstone: quattro Ducati e un'Aprilia. Solo ottavo il leader del Mondiale, il francese Fabio Quartararo, out invece Johann Zarco, che era partito in pole position.

"Il team ha svolto un lavoro incredibile. Considero questa vittoria a Silverstone la migliore in carriera. Non è mai semplice vincere e oggi abbiamo sofferto di più. Non è stato semplice, perché per tutto il week-end abbiamo avuto problemi con l'aderenza al posteriore, siamo stati costretti a inseguire. Oggi abbiamo fatto un grande passo in avanti con la dura al posteriore. Ho trovato un feeling migliore con la moto, anche se mi mancava ancora qualcosa. Poi, però, lo abbiamo trovato in gara", ha detto Bagnaia nel dopogara.