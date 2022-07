EMPOLI: Zanetti spera nei gol di Destro

Dopo l'addio di Aurelio Andreazzoli, il presidente Corsi vuole ricominciare un ciclo affidandosi a Zanetti, reduce dal buon lavoro (conclusosi male) a Venezia.

Azzeccato il primo colpo: per sostituire i 20 gol di Pinamonti è stato chiamato un attaccante esperto e dotato come Destro, che sarà aiutato da Satriano. In porta è stato riscattato Vicario, ma molte cose sono ancora da sistemare.

I toscani vorrebbero riprendersi Zurkowski, rientrato alla Fiorentina, ma la trattativa risulta abbastanza complicata, anche se si potrebbe imbastire uno scambio con Bajrami, appetito dai viola, che potrebbe essere sostituito da Aramu, pupillo di Zanetti. E' partito per 16 milioni Asllani ed è stato sostituito da Marin. Gli altri due gioiellini della squadra, il centrale Viti e l'esterno Parisi sono oggetto di una trattativa con il Nizza (per Parisi c'è anche l'Atalanta). Per il difensore e' sostanzialmente fatta: partirà per 15 mln e una percentuale sulla rivendita. Come mezzapunta il preferito dei toscani sarebbe Cambiaghi dell'Atalanta, se andassero via anche tutti e due i pilastri della difesa l'esperto presidente Corsi avrebbe tempo per trovare i sostituti. La salvezza resta il primo obiettivo dell'Empoli.



Formazione (4-3-1-2): Vicario, Stojanovic, Luperto, EBUEHEL, Parisi, Haas, MARIN, Bandinelli, Bajrami, DESTRO, SATRIANO. All.: ZANETTI.