Mondiali atletica: Holloway oro nei 110 metri a ostacoli

L'americano Grant Holloway ha ottenuto l'oro mondiale nei 110 metri a ostacoli dopo una corsa privata all'ultimo minuto dell'infortunato campione olimpico in carica, il giamaicano Hansle Parchment a Eugene, nell'Oregon.

Holloway, 24 anni, ha vinto in 13.03 davanti a un altro americano, Trey Cunningham (13.08). Pochi minuti prima, Parchment si era infortunato sulla pista di Hayward Field negli ultimi istanti di preparazione prima della partenza, superando un ostacolo.

Un altro dei favoriti per l'oro, l'americano Devon Allen, miglior interprete mondiale della stagione (12.84), è stato squalificato per falsa partenza. La strada era quindi spianata per Holloway, che ha portato agli Stati Uniti un sesto titolo mondiale nella seconda giornata di gare. L'ostacolista americano aveva già fatto segnare il miglior tempo nei playoff il giorno prima e poco prima in semifinale. Medaglia di bronzo l'inaspettato spagnolo Asier Martinez (13.17).