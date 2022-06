Wimbledon: Djokovic e Sinner avanti, Ruud la delusione

Novak Djokovic, in versione "muro di mattoni", liquida in tre set l'australiano Thanasi Kokkinakis per installarsi al terzo turno dei Championships edizione 135.

Se nel match d'esordio il campione serbo aveva mostrato qualche fragilità e incertezza, contro il 26enne di Adelaide, n.79 del ranking, il campione serbo ha decisamente alzato il livello del suo tennis, specialmente nella risposta, archiviando la pratica in due ore esatte. "Sono molto fortunato ad essere qui - le parole di Djokovic -. E' stata una prestazione estremamente positiva. Sono stato bravo anche a variare i colpi, ho giocato decisamente meglio rispetto a lunedì, spero di continuare così".

Nel prossimo turno Djokovic è atteso dal derby serbo contro il 22enne Miomir Kecmanovic, 22enne, n.30 ranking, che in quattro set ha superato il cileno Alejandro Tabilo 7-6 7-6 3-6 6-3.

Avanza al secondo turno anche l'italiano Jannik Sinner, favorito n.10, che batte in quattro set lo svedese Mikael Ymer (6-4 6-3 5-7 6-2). Avanti di due set, l'altoatesino, n.13 del ranking, ha subito il ritorno di Ymer, per poi chiudere il match in poco più di tre ore. Nel terzo turno affronterà il vincente del match tra l'idolo di casa Andy Murray e lo statunitense John Isner. Nella parte alta del tabellone cade il n.3 del seeding, il norvegese Casper Ruud, sconfitto in quattro set dal francese Hugo Humbert (6-3 2-6 7-5 6-4). Mentre il britannico Cameron Norrie, favorito n.9, si impone al quinto set sullo spagnolo Jaume Munar (6-4 3-6 5-7 6-0 6-2).

Nel tabellone femminile, da registrare due uscite di scena inattese. Sul Centre Court si arrende la giovane britannica Emma Raducanu, vincitrice degli ultimi US Open, eliminata con un duplice 6-3 dalla francese Caroline Garcia. Già fuori anche la ex vincitrice dei Championships, la spagnola Garbine Muguruza, sorpresa dalla belga Greet Minnen (6-4 6-0).