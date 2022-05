Giro: si ritira Miguel Angel Lopez

Lo scalatore colombiano Migue Angel Lopez, dell'Astana, terzo nella classifica finale del 2018, si è ritirato dal Giro d'Italia. Si è infatti fermato nel corso della quarta tappa, in Sicilia, poco dopo l'ora di gara nella frazione di oggi. Secondo quanto si è appreso, Lopez ha problemi all'anca sinistra che non gli consentono di continuare. Il colombiano era entrato nei primi dieci della graduatoria finale del Giro anche nel 2019, terminando in settima posizione.