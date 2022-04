Serie A: in campo alle 20:45 Spezia-Lazio DIRETTA e FOTO

In campo alle 20:45 Spezia-Lazio DIRETTA e FOTO

Così alla vigilia

Thiago Motta non vuole sentir parlare di uno Spezia che giochi per il pareggio, ma un punto probabilmente basterebbe ai liguri per dare la definitiva spallata alla lotta salvezza. L'attuale +8 sul terzultimo posto, passibile di essere limato dopo il recupero della prossima settimana Salernitana-Venezia, non manleva i bianchi dal cercare di muovere ancora la classifica nelle quattro partite che mancano. Tre si giocano contro altrettanti grandi del campionato: Lazio e Atalanta una dietro l'altra, poi Napoli all'ultima giornata dopo la trasferta di Udine. I biancocelesti di Maurizio Sarri furono quelli che, alla seconda di campionato, inflissero all'allora acerba squadra di Motta la lezione più dura della stagione: un sonoro 6-1, con tripletta di Immobile che sabato sarà osservato speciale. Non ci sarà il leader della difesa Erlic, fermato dal giudice sportivo, che sarà sostituito dal bulgaro Hristov. Rispetto a Torino è atteso il ritorno alla linea a quattro davanti a Provedel, con il recupero importante di Reca per il ruolo di terzino sinistro e le conferme di Amian e Nikolaou. Maggiore farà coppia con Kiwior sulla mediana, mentre Bastoni, anche lui al rientro, dovrebbe agire largo a sinistra e lasciare la destra a Gyasi. Ballottaggio tra Kovalenko o Agudelo per il ruolo di numero 10, con compiti di pressing, dietro l'unica punta Manaj. I tifosi di casa spingono per l'impresa, dandosi appuntamento sotto l'hotel che ospita il ritiro per accompagnare il pullman fino allo stadio Picco.