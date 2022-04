Serie A: in campo alle 18 Sampdoria-Genoa DIRETTA e FOTO

In campo alle 18

Ci credono i tifosi genoani che grazie al successo conquistato all'ultimo respiro sul Cagliari sognano una salvezza in extremis. Ma per riuscirci il Grifone dovrà continuare a vincere. Non una sfida qualsiasi ma il derby di ritorno dopo che nella gara d'andata, con allenatori differenti e molti giocatori diversi, i blucerchiati si erano imposti 3-1. I rossoblù di Blessin puntano a riscattare quella sconfitta e soprattutto a proseguire la lunga rincorsa alle formazioni che al momento sarebbero salve come il Cagliari e proprio la Sampdoria. Non saranno soli Destro e compagni, già esaurita la Gradinata Nord, quasi finiti i biglietti del settore ospiti, moltissimi genoani hanno poi acquistato tagliandi di tribuna e distinti.

Proprio il successo sul Cagliari ha mostrato un Genoa, dopo le sconfitte con Verona, Lazio e Milan, tornato ad essere quello che il tecnico tedesco aveva trasformato, da squadra senza anima e balbettante in una formazione aggressiva che non si arrende mai. Purtroppo il tecnico arrivato dall'Ostende non è riuscito a risolvere il problema principale, quello dei gol segnati, ma intanto ha blindato la porta con ben 7 gare su 12 da quando Blessin è in panchina nelle quali il Genoa non ha subito reti. La squadra vista in campo contro il Cagliari però è piaciuta, cambi nella ripresa compresi, e così appare naturale una conferma in toto dell'undici iniziale, salvo sorprese dell'ultimo momento, con Ekuban prima punta a sfiancare gli avversari e Destro a dare il colpo di grazia nella ripresa. Nell'ultima sfida infatti il gol è arrivato da una azione che ha visto Destro e Yeboah toccare la sfera prima del tiro finale di Badelj, proprio due dei cambi effettuati dal tecnico nel secondo tempo.