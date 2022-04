Serie A, in campo alle 15 Napoli-Sassuolo e Cagliari-Hellas Verona.

"Con il Sassuolo sarà una partita scomoda, difficile perché loro giocano bene. Il risultato dipenderà da chi riuscirà a tenere la palla. Se la terranno loro sarà una partita difficilissima, ma se saremo bravi ad averla noi allora il pericolo sarà invertito''. Luciano Spalletti esamina tatticamente il match al Maradona e spiega che il Napoli avrà grosse difficoltà "se non avrà un comportamento corretto".

Probabili formazioni di Napoli-Sassuolo: Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 99 Anguissa, 4 Demme, 8 Ruiz, 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne. (1 Meret, 12 Marfella, 2 Malcuit, 59 Zanoli, 3 Tuanzebe, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 7 Elmas, 20 Zielinski, 21 Politano, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti.

Indisponibili: 68 Lobotka, 33 Ounas.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Demme.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli, 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio, 8 Lopez, 16 Frattesi, 25 Berardi, 18 Raspadori, 23 Traore, 91 Scamacca. (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 31 Harroui, 13 Peluso, 44 Ruan, 4 Magnanelli, 97 Henrique, 10 Djuricic, 11 Ciervo, 15 Ceide, 92 Defrel). All.: Dionisi.

Squalificati: Kyriakoupolos.

Diffidati: Chiriches, Ferrari.

Indisponibili: Toljan, Obiang, Romagna.

Arbitro: Rapuano di Rimini.

Quote Snai: 1,45; 5,00; 6,25.

Quartultima giornata, e ultima spiaggia per il Cagliari che se oggi non batte il Verona alla Unipol Domus rischia di allontanarsi dalla Serie A. Una sfida cruciale per i punti ma anche per reagire al momento no: sei sconfitte in sette partite; l'ultima, quella col Genoa, che brucia ancora. Mazzarri ha tutta rosa a disposizione, ma la formazione base, a parte il ritorno di Lovato al centro della difesa, dovrebbe essere quella della vittoria con il Sassuolo. Il tecnico è convinto: "Abbiamo sbagliato le gare con Udinese e Spezia - ha detto - ma per il resto siamo incorsi anche in episodi poco fortunati. Ma aggressivi come noi in a A ce ne sono pochi. Servono equilibrio e continuità. E mi aspetto una partita che si vincerà sui duelli. Siamo in debito con la sorte, gli episodi parlano chiaro, per questo il Cagliari oggi merita più di altri di mantenere la categoria".

Probabili formazioni di Cagliari-Verona: Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 3 Goldaniga, 66 Lovato, 44 Carboni; 2 Bellanova, 8 Marin, 6 Rog, 27 Grassi, 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti. (1 Aresti, 31 Radunovic, 25 Zappa, 15 Altare, 23 Ceppitelli, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 14 Deiola, 4 Baselli, 18 Nandez, 16 Strootman, 20 Pereiro, 9 Keita ). All.: Mazzarri. Indisponibili: Obert. Squalificati: nessuno. Diffidati: Altare, Dalbert, Grassi, Joao Pedro, Marin, Strootman. Verona (3-4-2-1): 96 Montipò, 16 Casale, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic, 7 Barak, 10 Caprari, 99 Simeone. (12 Chiesa, 74 Boseggia, 31 Sutalo, 27 Dawidowicz, 45 Retsos, 29 Depaoli, 42 Coppola, 30 Fabrotta, 4 Veloso, 78 Hongla, 24 Bessa, 88 Praszelik, 11 Lasagna, 18 Cancellieri). All: Tudor Indisponibili: Pandur e Berardi Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 2,45; 3,45; 2,80.