Serie A: Genoa-Cagliari, formazioni

Il Genoa domenica affronta uno scontro salvezza decisivo col Cagliari, quart'ultimo a +6. Ma sono i liguri ad essere messi peggio. Per la gara contro il Cagliari sicuri indisponibili Rovella, Cambiaso, Czyborra e Vanheusden mentre Stefano Sturaro, unico dubbio di Blessin, ha lavorato in parte da solo e in parte con il gruppo. Squalificato Lovato, il Cagliari recupera Ceppitelli, tornato in gruppo. In ripresa anche Rog.

PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-CAGLIARI

Genoa (4-3-1-2): 57 Sirigu, 36 Hefti, 55 Ostigard, 52 Maksimovic, 15 Vasquez, 27 Sturaro 47 Badelj, 11 Gudmundsson, 8 Amiri, 20 Ekuban, 23 Destro (22 Marchetti, 1 Semper, 13 Bani, 5 Masiello, 4 Criscito, 18 Ghiglione, 9 Piccoli, 90 Portanova,99 Galdames, 10 Melegoni, 32 Frendrup, 45 Yeboah). All.: Blessin. Squalificati: nessuno Diffidati: Portanova Indisponibili: Cambiaso, Vanheusden, Czyborra, Rovella.

Cagliari (3-5-2): 28 Cragno, 15 Altare, 23 Ceppitelli, 44 Carboni; 2 Bellanova, 8 Marin, 27 Grassi, 14 Deiola 29 Dalbert; 10 Joao Pedro, 9 Keita (1 Aresti, 31 Radunovic, 25 Zappa, 40 Walukiewicz, 22 Lykogiannis, 6 Rog, 4 Baselli, 20 Pereiro, 19 Gagliano, 30 Pavoletti). All.: Mazzarri. Squalificati: Lovato. Diffidati: Strootman, Dalbert, Altare, Marin. Indisponibili:, Strootman, Nandez, Obert, Goldaniga.

Arbitro: Valeri di Roma. Quote Snai: 2,20; 3,20; 3,45.