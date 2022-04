Il Sassuolo liquida l'Atalanta, 2-1

Due perle di Traorè regalano al Sassuolo una vittoria che contro l'Atalanta mancava da otto anni. Risultato legittimato dalla perfetta condotta di gara degli emiliani che non hanno lasciato scampo alla formazione di Gasperini, apparsa stanca e con una manovra poco continua, raramente intensa che ha favorito le giocate degli avversari. - LA CRONACA DELLA PARTITA

Per Traorè la conferma del suo stato di grazia, con la doppietta e un palo colpito.

Alla vigilia era più alta la motivazione dell'Atalanta che, tra i due impegni di Europa League, cercava di migliorare il suo settimo posto e invece con questa sconfitta scivola all'ottavo. Il Sassuolo voleva invece riprendere la sua marcia dopo la frenata con la Lazio centrando l'obiettivo, scavalcando il Verona e posizionandosi al nono posto. Gasperini cambia diversi uomini rispetto all'impegno di coppa, con Zapata dall'inizio. Nel Sassuolo rientrano Maxime Lopez ma soprattutto Berardi, con Ayhan in difese al posto di Ferrari.

La prima occasione è del Sassuolo con Sportiellio che al 2' deve deviare la conclusione di Lopez. Risponde l'Atalanta all'11' quando Zapata serve Pasalic, con Consigli che ci arriva deviando sulla traversa. Occasioni dall'una e dall'altra parte rendono la gara piuttosto avvincente e aperta. Al 17' Traorè impegna di piede Sportiello, un minuto dopo, Zapata mette in mezzo per Hateboer, si salva con un po' di affanno la difesa di casa.

Cresce il Sassuolo: al 21' annullata la rete di Berardi per una posizione di fuori gioco dello stesso giocatore neroverde.

E' tutta regolare l'azione che porta in vantaggio la squadra di Dionisi. Ripartenza micidiale del Sassuolo dopo un calcio di punizione dell'Atalanta. Berardi apre per Kyriakoupolos che vola sulla sinistra, la difesa ospite è scoperta, perfetto l'assist del greco che pesca sul filo del fuori gioco a centro area Traorè, il quale arresta di petto e supera Sportiello con un tiro al volo.

Insiste il Sassuolo che due minuti dopo sfiora il raddoppio sempre con Traorè il cui tiro a giro, con la deviazione del portiere, finisce sul palo. Soffre l'Atalanta che fatica a contenere la manovra elaborata dei neroverdi. Al 31' altro opportunità per i padroni di casa: assist di Kyrakoupolos, di testa a centro area Chiriches chiama alla grande parata Sportiello.

Dopo l'intervallo due cambi per l'Atalanta con Zappacosta e Koopmeiners per Hateboer e Miranchuk. Nel Sassuolo c'è Magnanelli al posto di Henrique. Il Sassuolo insiste e all'8' Sportiello deve uscire per chiudere su Traorè. Gasperini toglie anche l'ex Boga piuttosto in ombra inserendo Muriel. Al 16' il raddoppio: parta palla al piede Traorè che riceve da Lopez, punta Demiral e dal limite dell'area con precisione firma il suo settimo gol stagionale.

Non si da per vinta l'Atalanta, squillo di Muriel ma Consigli risponde a modo suo deviando. Sassuolo vicino al terzo gol con un nuovo contropiede: Defrel dal limite dell'area con un diagonale colpisce il secondo palo di giornata per i neroverdi.

Nel finale a pochi secondi dalla fine la rete di Muriel su errore di Ruan Tressoldi ma che non cambia l'esito della partita.