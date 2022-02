Serie A: Udinese-Lazio, formazioni

Dopo quasi tre mesi dall'infortunio alla spalla, con la Lazio torna disponibile Pereyra. E' la notizia tanto attesa da Cioffi che a centrocampo è stato a lungo in emergenza. Probabile che venga inserito a partita in corso, puntando inizialmente ancora su Walace, Arslan e Makengo. Sulle fasce agiranno Molina e Soppy (Udogie sta recuperando dalle noie muscolari che lo hanno costretto al cambio a Verona), mentre dietro terzo match consecutivo da titolare per Pablo Marì, considerati i guai fisici di capitan Nuytinck disponibile al massimo per andare in panchina. In attacco, potrebbe essere la volta di Beto e Success, vista la scarsa vena realizzativa di Deulofeu e l'evanescenza di Pussetto. La squadra ha anticipato il ritiro a domani per stare insieme una sera in più.

Probabili formazioni di Udinese-Lazio

Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 22 Pablo Marì, 2 Perez; 16 Molina, 5 Arslan 11 Walace, 6 Makengo, 4 Zeegelaar; 10 Deulofeu, 9 Beto (20 Padelli, 31 Gasparini, 17 Nuytinck, 28 Benkovic, 8 Jajalo, 24 Samardzic, 37 Pereyra, 7 Success, 23 Pussetto, 30 Nestorovski). All.: Cioffi. Squalificati: nessuno Diffidati: Arslan, Soppy, Walace. Indisponibili: Udogie.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 88 Basic; 9 Pedro, 7 Felipe Anderson, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 16 Kamenovic, 26 Radu, 8 Akpa Akpro, 11 Cabral, 17 Immobile, 18 Romero, 27 Moro). All.: Sarri. Squalificati: Leiva, Luis Alberto. Diffidati: Marusic, Luiz Felipe, Pedro. Indisponibili: Acerbi, Lazzari, Immobile. Arbitro: Massimi di Termoli. Quote Snai: 2,85; 3,25; 2,50.