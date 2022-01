Tennis, il mondo applaude Nadal, elegia del 'Marziano'

Rafa Nadal nella storia del tennis fa impazzire il mondo, tra elogi e applausi da spellarsi le mani. Dai Reali di Spagna al premier Sanchez, dai rivali-amici Federer e Djokovic, passando per tutta la stampa internazionale, e' il giorno dell'elegia di un campione capace di vincere oltre la fatica, e l'eta'. In pratica, un "marziano", come lo ha definito L'Equipe. Un omaggio alla leggenda, prima che al vincitore, cominciato anche prima che si determinasse il risultato finale di Melbourne, come dimostra il tweet di Marc Marquez, ieri a partita in corso: "ho fatto colazione con Rafa e sto pranzando con Rafa, che follia"

Il secondo trionfo agli Australian Open, a 35 anni, lancia il maiorchino nell'Olimpo dello sport con 21 Slam all'attivo con la consapevolezza che i campioni veri non invecchiano mai. E all'indomani dell'impresa, la stampa estera non ha certo mancato l'appello con la celebrazione del numero cinque del mondo: "Il Marziano", titola il quotidiano sportivo francese L'Equipe che gli dedica l'intera prima pagina, mentre lo spagnolo Marca esce con uno speciale intitolato 'Ventuno', composto dalle immagini delle vittorie Slam con la scritta: "Quando ti dicono che qualcosa è impossibile pensa a Rafa". "Il Più grande" è il titolo scelto dall'altro giornale sportivo iberico AS mentre El Mundo Deportivo è sicuro: "E' il nuero uno della storia".

Entusiasta anche la stampa inglese: il Daily Express descrive lo spagnolo come "il più grande di tutti i tempi". "Il suo corpo scricchiola, la sua voglia di vittoria resta immutata", sottolinea The Guardian. Per la tedesca Bild, Nadal è "un gigante del tennis", che solo in autunno pensava di smettere e ora celebra un nuovo trionfo.

Tra i primi a complimentarsi col campione di Manacor, ieri, c'erano stati il Real Madrid e l'Atletico, tutto lo sport spagnolo in blocco, e soprattutto rivali come Federer ("un grande amico, con un'enorme etica della fatica") e Djokovic. A nobilitare l'elegia, i tweet della casa Reale ("Rafa, siamo a corto di parole: non ci sono ostacoli per chi non ha limiti") e del premier Pedro Sanchez. Ma a rivelare come tutti fossero incantati dalla leggenda, prima ancora che dal risultato finale, c'e' il tweet di Marc Marquez, campione del motociclismo: "Hp fatto colazione con Rafa - ha scritto il pilota della Honda - e sto ora pranzando sempre con Rafa, che follia. Io mi trovo in una situazione simile, e lo prendo a riferimento a livello personale: spero di riuscire a fare quello che ha fatto lui".