Serie A: Roma-Cagliari, formazioni

Bastava poco per tranquillizzare Mourinho. Due acquisti, un vice Karsdorp e un centrocampista, possono far tornare il sorriso nonostante i problemi non manchino perché in questo 2022 i punti raccolti fin qui sono zero e gli assenti anche contro il Cagliari saranno diversi. Eppure Maitland-Niles, prima, e Oliveira, poi, hanno pienamente soddisfatto lo Special One. Anzi, a detta dell'allenatore, Tiago Pinto e la proprietà sono andati oltre le sue aspettative. "Non pensavo si potesse prendere in prestito uno come Sergio, non lo avevo messo nella lista perché, conoscendo le nostre possibilità a gennaio e conoscendo un club importante come il Porto, non pensavo che sarebbe stato possibile acquistarlo - ha rivelato Mourinho - Quando Tiago Pinto mi ha detto che era una possibilità concreta ho detto subito di sì perché è un giocatore diverso. Ha un carattere e la personalità di cui abbiamo bisogno". Dunque finestra di mercato più che positiva perché ha visto la Roma cedere giocatori con scarso minutaggio come Mayoral, Villar e Calafiori per inserirne due in rosa che possono essere considerati al pari dei titolari. E' chiaro, però, come il calciomercato non cancelli di colpo i problemi palesati sin qui dai giallorossi. Le parole usate da Mourinho nel post partita dell'Olimpico contro la Juve hanno avuto un eco pesante, ma secondo l'allenatore nessuno se l'è presa. "Qui non c'è gente permalosa, ma solo persone che vogliono imparare - ha spiegato lo Special One - Quello che dico alla stampa lo ripeto anche a loro. Anzi, con i giocatori vado più in profondità"

Probabili formazioni di Roma-Cagliari.

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 15 Maitland-Niles, 23 G.Mancini, 24 Kumbulla, 5 Vina; 17 Veretout, 27 Sergio Oliveira; 22 Zaniolo, 7 Lo.Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 65 Tripi, 52 Bove, 19 Reynolds, 67 Mastrantonio, 59 Zalewski, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 64 Felix Afena-Gyan, 92 El Shaarawy). All.: Mourinho. Squalificati: Cristante, Ibanez Diffidati: nessuno. Indisponibili: Daboe, Diawara, Karsdorp, Smalling, Spinazzola. Cagliari (3-4-2-1): 28 Cragno; 15 Altare, 66 Lovato, 44 Carboni; 2 Bellanova, 27 Grassi, 8 Marin, 29 Dalbert; 18 Nandez, 20 Pereiro; 10 Joao Pedro. (1 Aresti, 31 Radunovic, 3 Goldaniga, 22 Lykogiannis, 33 Obert, 25 Zappa, 14 Deiola, 35 Ladinetti, 19 Gagliano, 30 Pavoletti). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Carboni, Deiola, Joao Pedro, Pavoletti, Strootman. Indisponibili: Ceppitelli, Ceter, Keita, Rog, Strootman, Walukiewicz. Arbitro: Maggioni di Lecco. Quote Snai: 1,37; 5,00; 8,00.