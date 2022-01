Serie A: Atalanta-Inter, formazioni

"Ora sappiamo che la Supercoppa è vinta e fa già parte del passato. Dobbiamo sbollire l'euforia, domani sarà una sfida scudetto". Non usa giri di parole Simone Inzaghi: l'allenatore dell'Inter mette in guardia i suoi, perché, dopo la vittoria con la Juventus in Supercoppa, i nerazzurri ora sono attesi da una sfida scudetto, domani a Bergamo. "Ci aspetta una partita molto molto complicata. Dovremo essere bravi a lasciarci alle spalle la vittoria con la Juve", ha aggiunto il tecnico interista nella conferenza stampa della vigilia. Certo, la soddisfazione per il successo in coppa resta. "Abbiamo vinto meritatamente contro un avversario che ha fatto un'ottima gara - le parole di Inzaghi -. Siamo stati bravi dopo lo svantaggio, siamo rimasti lucidi con la testa, avevo chiesto questo ai ragazzi. Li ho visti contenti, se lo sono meritati, è stata una bellissima esperienza il primo trofeo all'Inter". Ma ora la testa è subito all'Atalanta: "Domani è importante per tutte e due le squadre, sarà bella da vivere come il 2-2 dell'andata, con ritmi altissimi. Sarà partita fisica, la decideranno i duelli fisici - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Contro l'Atalanta bisogna vincere i duelli, rimanere lucidi. In alcuni momenti ci sarà da soffrire tutti insieme. Stiamo cercando di prepararla al meglio, nonostante il tempo non sia tantissimo".

A Bergamo un ruolo importante potrebbe averlo anche Alexis Sanchez, decisivo in coppa con la Juve. "È stato determinante, è un grandissimo giocatore e sono felice di allenare lui e tutti gli altri. Al di là del gol, nelle ultime cinque ne aveva giocate tre, tutte nel migliore dei modi sia dall'inizio che a gara in corso - ha aggiunto Inzaghi -. Avevo già detto che ha qualità, che vuole sempre migliorarsi, è una grandissimo campione. Si allena con grande entusiasmo, è pienamente nel gruppo. Da 2 mesi si è sistemato, è una grandissima risorsa per l'Inter. Domani gioca? Oggi vedrò e valuterò la formazione per domani". Il ballottaggio per far coppia con Lautaro Martinez è così tra il cileno e Dzeko, mentre Darmian è favorito su Dumfries per partire titolare sulla fascia destra. A tenere banco è anche il mercato. "Se mi piacerebbe allenare Dybala? Ho sentito, ho letto. Non mi piace parlare di giocatori di altre squadre. Posso parlare solo dei miei e sono orgoglioso di allenarli - il commento di Inzaghi -. Per il resto siamo sempre in grandissimo contatto col presidente, sappiamo che possiamo sempre migliorarci, se ci sarà l'occasione ci faremo trovare pronti".

Probabili formazioni di Atalanta-Inter.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 De Roon, 11 Freuler, 3 Maehle; 32 Pessina; 18 Malinovskyi, 9 Muriel. (31 Rossi, 57 Sportiello, 42 Scalvini, 46 Cittadini, 13 Pezzella, 77 Zappacosta, 7 Koopmeiners, 45 Zuccon, 59 Miranchuk, 72 Ilicic). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demiral. Indisponibili: Gosens, Zapata.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 10 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 Sanchez, 10 Lautaro, (21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, , 5 Gagliardini 8 Vecino, 12 Sensi, 22 Vidal, 9 Dzeko, 19 Correa). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lautaro, Vidal. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 3,00; 3,70; 2,25.