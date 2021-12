Serie A: Torino-Bologna, formazioni

Urbano Cairo accarezza, Ivan Juric attacca. "Il mister sta facendo un ottimo lavoro, ho apprezzato la sua franchezza in estate perché ha detto ciò che pensava quando si poteva ancora fare qualcosa e non a giochi fatti", le parole del patron granata intervenuto ad una emittente radiofonica. "Non si è intervenuti su nulla, non c'è stata nemmeno l'intenzione di provare a costruire la mia idea globale", l'affondo del tecnico in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro il Bologna guidato dall'ex Sinisa Mihajlovic. Il botta e risposta ha fatto così passare in secondo piano la partita, con l'allenatore che nell'incontro con i giornalisti è un fiume in piena. "Pjaca lo abbiamo preso perché era gratis, ma gli obiettivi erano completamente diversi" dice il croato, che in previsione di gennaio si aspetta poche operazioni, perché "durante il mercato invernale non si stravolge, le cose si fanno in estate". Nelle ultime cinque partite il Torino ha vinto una sola volta. "Questa squadra la sento mia e lavora benissimo in settimana, ma ho la sensazione che i ragazzi si accontentino di far meglio delle ultime stagioni - il pensiero di Juric sul cammino di Bremer e compagni - mentre servirebbe più fame e più cattiveria nel voler portare a casa la vittoria".

Probabili formazioni Torino-Bologna.

Torino (3-4-2-1): 32 V. Milinkovic-Savic; 6 Zima, 3 Bremer, 99 Buongiorno; 17 Singo, 10 Lukic, 4 Pobega, 34 Aina; 22 Praet 14 Brekalo; 19 Sanabria (1 Berisha, 89 Gemello, 5 Izzo, 7 Zaza, 8 Baselli, 11 Pjaca, 13 Rodriguez, 15 Ansaldi, 27 Vojvoda, 38 Mandragora, 70 Warming, 77 Linetty, 88 Rincon). Allenatore: Juric Squalificati: nessuno. Diffidati: Aina. Indisponibili: Belotti, Djidji, Edera, Kone, Verdi.

Bologna (3-5-2): 28 Skorupski, 5 Soumaoro, 4 Bonifazi, 6 Theate, 29 De Silvestri, 21 Soriano, 17 Medel, 32 Svanberg, 3 Hickey, 9 Arnautovic, 99 Barrow. (22 Bardi, 23 Bagnolini, 2 Binks, 35 Dijks, 14 Viola, 55 Vignato, 7 Orsolini, 10 Sansone, 11 Skov Olsen, 19 Santander, 20 Van Hooijdonk, 74 Cangiano). All.: Mihajlovic.

Squalificati: Dominguez. Diffidati: Hickey, Medel. Indisponibili: Kingsley, Mbaye, Schouten. Arbitro: Dionisi di L'Aquila Quote Snai: 2,25; 3,20; 3,35.