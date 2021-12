Serie A: Napoli-Empoli e Sassuolo-Lazio, formazioni

Insigne, Anguissa e Lozano sono di nuovo in gruppo e potrebbero giocare, Spalletti invece sarà ancora lontano dalla panchina per la seconda giornata di squalifica. E' un Napoli che prova a risalire in campionato, dopo essere scivolato dal primato al terzo posto, ma reduce comunque dalla vittoria e qualificazione in Europa League nonostante l'infermiera piena di titolari. Avversario l'Empoli, che gli azzurri vogliono battere ma stando attenti: "L'errore più grande che potremmo fare - spiega Spalletti a Radio Kiss Kiss - è considerare la partita dell'Empoli come quella tra il Leicester e il Milan. Quella di Andreazzoli è una squadra in gran forma, con una classifica che gli permette di venire a giocarsela con spensieratezza. Corriamo il rischio di sottovalutare l'impegno". Spalletti vuole concentrazione e forza mentale e fisica nei suoi che continuano a essere a ranghi ridotti, anche se Insigne e Lozano puntano a tornare in campo, e Anguissa potrebbe trovare qualche minuto nel finale.

Lunedì i sorteggi diranno a Maurizio Sarri chi la Lazio dovrà affrontare nello spareggio per accedere agli ottavi di Europa League, con possibili avversarie del calibro di Barcellona e Borussia Dortmund. Prima, però, bisogna pensare al campionato e archiviare il prima possibile, sul campo, contro un Sassuolo più che insidioso, il deludente pareggio senza gol di giovedì scorso all'Olimpico che ha negato ai biancoelesti l'accesso diretto tra le migliori sedici di Europa League. La Lazio arrivano alla seconda trasferta consecutiva in campionato dall'incoraggiante 3-1 strappato a Marassi contro la Sampdoria ma con un centrocampo tutto da reinventare a causa di squalifiche e assenze di lusso. Tra i protagonisti dell'ultima vittoria, mancherà Sergej Milinkovic-Savic, l'uomo in più finora di Sarri, fermato dal giudice sportivo.

Probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 5 Juan Jesus, 33 Rrahmani, 6 Mario Rui, 4 Demme, 20 Zielinski, 21 Politano, 7 Elmas, 33 Ounas, 14 Mertens. (1 Meret, 12 Marfella, 31 Ghoulam, 2 Malcuit, 44 Manolas, 37 Petagna). All. Spalletti Squalificati: nessuno Diffidati: Mario Rui, Anguissa, Rrahmani Indisponibili: Koulibaly, Osimhen, Fabian Ruiz, Anguissa, Lobotka, Lozano, Insigne, Zanoli

Empoli (4-3-1-2): 13 Vicario; 30 Stojanovic, 6 Romagnoli, 33 Luperto, 65 Parisi; 32 Haas, 28 Ricci, 27 Zurkovski; 10 Bajrami; 9 Cutrone, 99 Pinamonti (1 Ujkani, 20 Fiamozzi 34 Ismajli, 26 Tonelli, 42 Viti, 3 Marchizza, 5 Stulac, 25 Bandinelli, 8 Henderson, 11 Di Francesco, 19 La Mantia, 7 Mancuso). All.: Andreazzoli. Squalificati: nessuno Diffidati: Luperto Indisponibili: nessuno Arbitro: Marinelli di Tivoli Quote Snai: 1,35; 5,25; 8,25.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 8 Lopez, 97 Henrique; 25 Berardi, 91 Scamacca, 18 Raspadori (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 77 Kyriakopulos, 4 Magnanelli, 20 Harroui, 23 Traore, 92 Defrel, 7 Boga). All.: Dionisi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Obiang, Romagna, Djuricic, Goldaniga.

Lazio (4-3-3): 1 Strakosha; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj; 10 Luis Alberto, 32 Cataldi, 88 Basic; 9 Pedro, 17 Immobile, 20 Zaccagni. (25 Reina, 31 Adamonis, 26 Radu, 4 Patric, 29 Lazzari, 5 Escalante, 6 Leiva, 8 Akpa Akpro, 27 Moro, 18 Romero, 7 Felipe Anderson, 94 Muriqi). All.: Sarri. Squalificati: Milinkovic-Savic. Diffidati: Cataldi. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Sozza di Seregno. Quote Snai: 2,20; 3,55; 2,60.