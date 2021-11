Atp Finals: Medvedev vince in rimonta, Hurkacz battuto 2-1

Il primo match delle Atp Finals si chiude con la vittoria della coppia Pavic-Mektic: i due croati hanno battuto 6-4, 6-4 il tandem Tecau-Krawietz.

E' vittorioso l'esordio di Daniil Medvedev alle Atp Finals: il numero due al mondo ha battuto 2-1 Hubert Hurkacz. Il russo, però, ha dovuto lottare fino alla fine, essendo andato sotto al primo set per 6-7. Poi la rimonta con i parziali di 6-3, 6-4, con la sfida che si è conclusa in poco più di due ore.

Alle 18.30 è in programma il secondo doppio di giornata tra Granollers-Zeballos e Dodig-Polasek, l'attesa è tutta per la gara delle 21: questa sera, infatti, sul campo del Pala Alpitour di Torino scenderà in campo Matteo Berrettini, pronto per la partita contro Alexander Zverev.