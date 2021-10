Nyt, Jacobs è il nuovo volto dell'eccellenza italiana

Il New York Times (Nyt) dedica oggi a Marcell Jacobs un articolo di prima pagina in cui definisce "l'atleta olimpionico birazziale" il "nuovo volto dell'essere un campione in Italia".

"In una Nazione in cui alcuni politici populisti hanno corteggiato il sostegno (dell'elettorato) demonizzando i migranti neri, la vittoria del figlio di un padre nero americano e di una madre bianca italiana ha ampliato l'immaginazione del pubblico di come gli atleti italiani, e gli italiani, possano sembrare", commenta il quotidiano statunitense nella sua edizione europea.

Jacobs "è diventato il nuovo volto dell'eccellenza italiana" in un anno che ha visto "un'abbondanza" di eccellenza, prosegue il Nyt ricordando tra l'altro le 40 medaglie vinte dall'Italia alle Olimpiadi di Tokyo e la vittoria della Nazionale sull'Inghilterra lo scorso luglio.

"Vedere gli altri vincere, automaticamente ti mette la voglia di vincere", dice il campione 27enne, attualmente in trattative per contratti di sponsorizzazione - sottolinea il giornale - e impegnato a mantenere i suoi 700mila follower su Instagram: "Questo non è come un lavoro", commenta Jacobs al riguardo: "Questo è un lavoro".

Nel lungo articolo il New York Times ripercorre anche insieme al campione le tappe principali della sua vita, fin dalla sua nascita in una base militare di El Paso, in Texas, dove i suoi genitori si trasferirono dopo essersi conosciuti nella base militare americana di Vicenza, dove suo padre - che avrebbe in seguito abbandonato la famiglia - prestava servizio.