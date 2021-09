Premier: festa all'Old Trafford per Cr7, clou Leicester-City

Grande festa a Old Trafford per il ritorno di CR7 dopo 12 anni. Il Newcastle, a un punto, sembra la vittima sacrificale per le ambizioni dell'United, che ha inglobato anche Sancho e Varane. Dovrebbe restare leader solitario il Tottenham chirurgico di Kane (tre vittorie per 1-0) che gioca in casa del Crystal Palace. Il City di Guardiola ha un impegno ostico in casa del Leicester, che aspetta il Napoli, mentre il Liverpool, nell'attesa del Milan, affronta fuori il Leeds di Bielsa. Impegni facili per Chelsea e Everton, delicato quello dell'Arsenal ultimo (zero punti e zero gol) che deve risollevarsi battendo il Norwich.

