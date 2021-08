Atalanta, è ufficiale: Zappacosta dal Chelsea

Superate le visite mediche, Davide Zappacosta è ufficialmente di nuovo un giocatore dell'Atalanta, la cui maglia aveva indossato per 6 mesi nella Primavera dalla sessione invernale del 2011 proveniente dall'Isola Liri e quindi 30 volte condite da 3 gol nella stagione 2014-2015 dopo il triennio in prestito all'Avellino. "Bentornato Zappacosta": così la società nerazzurra celebra, sul sito web e sui profili sociali, l'acquisto a titolo definitivo dal Chelsea dell'esterno ventinovenne di Sora, ai tempi venduto al Torino e quindi finito ai Blues fino alle due recenti esperienze a titolo temporaneo alla Roma e al Genoa. "Ora il suo terzo approdo a Bergamo, con un bagaglio di 278 partite nei Club e 13 nella Nazionale Maggiore. Bentornato Davide!", conclude la nota. Su Instagram, invece, il saluto della società londinese: "Thank you for everything and best of luck for your future", "Grazie di tutto e in bocca al lupo per il tuo futuro". Nel suo post di ringraziamento, il giocatore si esprime così: "Addio Chelsea, che viaggio fantastico! Una FA Cup, una Coppa UEFA, indossare questo colore ti regala un'emozione speciale! Grazie di tutto e in bocca al lupo per il futuro. Zap".