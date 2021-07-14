Serie A: ecco il calendario, il girone di ritorno

Segue calendario del campionato di serie A 2021/22.
Ventesima giornata, 6 gennaio 2022
ATALANTA - TORINO
BOLOGNA - INTER
FIORENTINA - UDINESE
JUVENTUS - NAPOLI
LAZIO - EMPOLI
MILAN - ROMA
SALERNITANA - VENEZIA
SAMPDORIA - CAGLIARI
SASSUOLO - GENOA
SPEZIA - HELLAS VERONA
Ventunesima giornata, 9 gennaio
CAGLIARI - BOLOGNA
EMPOLI - SASSUOLO
GENOA - SPEZIA
HELLAS VERONA - SALERNITANA
INTER - LAZIO
NAPOLI - SAMPDORIA
ROMA - JUVENTUS
TORINO - FIORENTINA
UDINESE - ATALANTA
VENEZIA - MILAN
Ventiduesima giornata, 16 gennaio
ATALANTA - INTER
BOLOGNA - NAPOLI
FIORENTINA - GENOA
JUVENTUS - UDINESE
MILAN - SPEZIA
ROMA - CAGLIARI
SALERNITANA - LAZIO
SAMPDORIA - TORINO
SASSUOLO - HELLAS VERONA
VENEZIA - EMPOLI
Ventitreesima giornata, 23 gennaio
CAGLIARI - FIORENTINA
EMPOLI - ROMA
GENOA - UDINESE
HELLAS VERONA - BOLOGNA
INTER - VENEZIA
LAZIO - ATALANTA
MILAN - JUVENTUS
NAPOLI - SALERNITANA
SPEZIA - SAMPDORIA
TORINO - SASSUOLO
Ventiquattresima giornata, 6 febbraio
ATALANTA - CAGLIARI
BOLOGNA - EMPOLI
FIORENTINA - LAZIO
INTER - MILAN
JUVENTUS - HELLAS VERONA
ROMA - GENOA
SALERNITANA - SPEZIA
SAMPDORIA - SASSUOLO
UDINESE - TORINO
VENEZIA - NAPOLI
Venticinquesima giornata, 13 febbraio
ATALANTA - JUVENTUS
EMPOLI - CAGLIARI
GENOA - SALERNITANA
HELLAS VERONA - UDINESE
LAZIO - BOLOGNA
MILAN - SAMPDORIA
NAPOLI - INTER
SASSUOLO - ROMA
SPEZIA - FIORENTINA
TORINO - VENEZIA
Ventiseiesima giornata, 20 febbraio
BOLOGNA - SPEZIA
CAGLIARI - NAPOLI
FIORENTINA - ATALANTA
INTER - SASSUOLO
JUVENTUS - TORINO
ROMA - HELLAS VERONA
SALERNITANA - MILAN
SAMPDORIA - EMPOLI
UDINESE - LAZIO
VENEZIA - GENOA
Ventisettesima giornata, 27 febbraio
ATALANTA - SAMPDORIA
EMPOLI - JUVENTUS
GENOA - INTER
HELLAS VERONA - VENEZIA
LAZIO - NAPOLI
MILAN - UDINESE
SALERNITANA - BOLOGNA
SASSUOLO - FIORENTINA
SPEZIA - ROMA
TORINO - CAGLIARI
Ventottesima giornata, 6 marzo
BOLOGNA - TORINO
CAGLIARI - LAZIO
FIORENTINA - HELLAS VERONA
GENOA - EMPOLI
INTER - SALERNITANA
JUVENTUS - SPEZIA
NAPOLI - MILAN
ROMA - ATALANTA
UDINESE - SAMPDORIA
VENEZIA - SASSUOLO
Ventinovesima giornata, 13 marzo
ATALANTA - GENOA
FIORENTINA - BOLOGNA
HELLAS VERONA - NAPOLI
LAZIO - VENEZIA
MILAN - EMPOLI
SALERNITANA - SASSUOLO
SAMPDORIA - JUVENTUS
SPEZIA - CAGLIARI
TORINO - INTER
UDINESE - ROMA
Trentesima giornata, 20 marzo
BOLOGNA - ATALANTA
CAGLIARI - MILAN
EMPOLI - HELLAS VERONA
GENOA - TORINO
INTER - FIORENTINA
JUVENTUS - SALERNITANA
NAPOLI - UDINESE
ROMA - LAZIO
SASSUOLO - SPEZIA
VENEZIA - SAMPDORIA
Trentunesima giornata, 3 aprile
ATALANTA - NAPOLI
FIORENTINA - EMPOLI
HELLAS VERONA - GENOA
JUVENTUS - INTER
LAZIO - SASSUOLO
MILAN - BOLOGNA
SALERNITANA - TORINO
SAMPDORIA - ROMA
SPEZIA - VENEZIA
UDINESE - CAGLIARI
Trentaduesima giornata, 10 aprile
BOLOGNA - SAMPDORIA
CAGLIARI - JUVENTUS
EMPOLI - SPEZIA
GENOA - LAZIO
INTER - HELLAS VERONA
NAPOLI - FIORENTINA
ROMA - SALERNITANA
SASSUOLO - ATALANTA
TORINO - MILAN
VENEZIA - UDINESE
Trentatreesima giornata, 16 aprile
ATALANTA - HELLAS VERONA
CAGLIARI - SASSUOLO
FIORENTINA - VENEZIA
JUVENTUS - BOLOGNA
LAZIO - TORINO
MILAN - GENOA
NAPOLI - ROMA
SAMPDORIA - SALERNITANA
SPEZIA - INTER
UDINESE - EMPOLI
Trentaquattresima giornata, 24 aprile
BOLOGNA - UDINESE
EMPOLI - NAPOLI
GENOA - CAGLIARI
HELLAS VERONA - SAMPDORIA
INTER - ROMA
LAZIO - MILAN
SALERNITANA - FIORENTINA
SASSUOLO - JUVENTUS
TORINO - SPEZIA
VENEZIA - ATALANTA
Trentacinquesima giornata, 1 maggio
ATALANTA - SALERNITANA
CAGLIARI - HELLAS VERONA
EMPOLI - TORINO
JUVENTUS - VENEZIA
MILAN - FIORENTINA
NAPOLI - SASSUOLO
ROMA - BOLOGNA
SAMPDORIA - GENOA
SPEZIA - LAZIO
UDINESE - INTER
Trentaseiesima giornata, 8 maggio
FIORENTINA - ROMA
GENOA - JUVENTUS
HELLAS VERONA - MILAN
INTER - EMPOLI
LAZIO - SAMPDORIA
SALERNITANA - CAGLIARI
SASSUOLO - UDINESE
SPEZIA - ATALANTA
TORINO - NAPOLI
VENEZIA - BOLOGNA
Trentasettesima giornata, 15 maggio
BOLOGNA - SASSUOLO
CAGLIARI - INTER
EMPOLI - SALERNITANA
HELLAS VERONA - TORINO
JUVENTUS - LAZIO
MILAN - ATALANTA
NAPOLI - GENOA
ROMA - VENEZIA
SAMPDORIA - FIORENTINA
UDINESE - SPEZIA
Trentottesima giornata, 22 maggio
ATALANTA - EMPOLI
FIORENTINA - JUVENTUS
GENOA - BOLOGNA
INTER - SAMPDORIA
LAZIO - HELLAS VERONA
SALERNITANA - UDINESE
SASSUOLO - MILAN
SPEZIA - NAPOLI
TORINO - ROMA
VENEZIA - CAGLIARI