Calcio: Buffon al Parma, 'Ok Kyle, I'm in'

Gianluigi Buffon è un giocatore del Parma e dalla prossima stagione difenderà la porta della sua squadra d'esordio in serie B. La società l'ha annunciato sui propri profili social con un video che fa il verso al trailer di un film di fantascienza, intitolato 'Superman returns' ambientato allo stadio Tardini. Al termine si vede un misterioso personaggio togliere il cappuccio e svelare la propria identità: è Buffon che al telefono con il proprietario del Parma dice "Ok Kyle, i'm in" e Krause risponde "Bentornato a casa".