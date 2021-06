Gp Catalogna, pole di Gardner nella Moto2

Ancora una volta, la lotta per la pole position nella Moto2 vede come principali protagonisti i portacolori del Red Bull KTM Ajo. Remy Gardner si assicura la sua seconda pole position della stagione nelle qualifiche del Gp della Catalogna: l'australiano ha firmato un crono da 1:42.977, quanto basta per respingere il compagno di squadra Raul Fernandez al secondo posto per 0.158 millesimi. Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) si assicura la sua seconda prima fila della stagione, scatterà terzo.