Mercato: Morata Juve o Atletico, Lazio rebus Sarri

E' ancora il toto-allenatori a caratterizzare il calciomercato. Continua infatti la trattativa fra la Lazio e SARRI, con il tecnico che ha chiesto alla società l'acquisto di almeno cinque giocatori. Per questo il presidente Lotito ora riflette, anche se ha perso l'alternativa più convincente al tecnico toscano, quell'ITALIANO che ha deciso di rimanere allo Spezia.

Intanto a Londra si discute sul possibile ritorno di POCHETTINO sulla panchina del Tottenham. L'alternativa all'argentino, che dovrebbe lasciare il Psg, è CONTE che però anche in questo caso, come con il Real Madrid, avrebbe fatto richieste economiche elevate. Ma gli Spurs ci stanno pensando su e gira il nome anche di PARATICI come nuovo ds dei londinesi. Tottenham protagonista anche per un possibile scambio con il Manchester City che darebbe STERLING e GABRIEL JESUS per avere KANE.

Su Italiano puntava anche la Sampdoria, dove ora potrebbe tornare GIAMPAOLO, ma c'è anche la candidatura di DIONISI, che ha appena portato in serie A l'Empoli e che aveva avuto un colloquio anche con la Lazio. Intanto domani l'Inter, che ha chiesto NANDEZ al Cagliari, annuncerà Simone INZAGHI, mentre sui fratello Pippo potrebbe finire al Monza. La Roma sta per cedere definitivamente NZONZI al Rennes, mentre il Milan pensa di mollare CALHANOGLU, che chiede troppo per rinnovare, e di andare su DE PAUL, per il quale però l'Udinese chiede 40 milioni. A Liverpool gira voce che i Reds sarebbero pronti fare una megaofferta al Napoli per ZIELINSKI, intanto De Laurentiis vuole allungare il contratto a OSIMHEN.

Capitolo DONNARUMMA: la Juventus ci sta lavorando a fari spenti, ma è deciso a prenderlo. Rimane da piazzare SZCZESNY, e a questo proposito la Roma ha fatto sapere che non le dispiacerebbe riprendersi il polacco. Il problema è l'ingaggio del giocatore, troppo elevato per i parametri di Trigoria, ma si cercherà di convincerlo con un prolungamento di contratto. La chiave per la riuscita dell'affare potrebbe essere FLORENZI, che piace ad Allegri e sarebbe disposto a trasferirsi in bianconero.

Sempre a proposito di Roma, VAN DE BEEK è pronto a lasciare il Manchester United e in casa giallorossa ci stanno pensando.

Da Madrid rimbalzano le parole di Alvaro MORATA. diviso tra Atletico Madrid e Juventus. "Alla Juve è stato un anno complicato, ma sono stato convocato e ora darò tutto per vincere con la nazionale - ha detto lo spagnolo -. Non so dove giocherò il prossimo anno, è il mio agente che se ne occupa. Non ho notizia al riguarde e dove mi dirà di giocare io giocherò. Comunque a Madrid ho una casa in cui sto molto bene. Ronaldo? I miei rapporti con lui sono sempre stati buoni, fin dai tempi del Real Madrid, e anche se preferiva giocare assieme ad altri".