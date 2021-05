LaLiga: Atletico Madrid a un passo dal titolo

L'ennesimo pari del Barca col braccino del tennista spalanca le porte del successo all'Atletico Madrid di Simeone. I colchoneros hanno +2 sul Real (che ha stravinto a Granada) e +4 sul Barca e difficilmente si lasceranno sfuggire questa ghiotta occasione per tornare a vincere la Liga. Domenica hanno un turno facile con l'Osasuna mentre è più complicato il cammino del Real in casa dell'Athletic. Il Barca, che riceve il Celta, sembra destinato al terzo posto e si concentra sul futuro: in attesa di sapere le mosse di Messi sta chiudendo l'ingaggio di Aguero. Tallona le big il Siviglia che gioca in casa del Villarreal.

