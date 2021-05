Calcio: Roma, Mourinho prossimo allenatore

Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso con un tweet.

"L'AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22": e' questo il tweet della società giallorossa che annunciato la scelta del nuovo tecnico e il ritorno in Italia del tecnico portoghese che con l'Inter vinse il triplete.

"Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione. Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l'ambizione di questa Società. Questa aspirazione e questa spinta sono le stesse che mi motivano da sempre e insieme vogliamo costruire un percorso vincente negli anni a venire. L'incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l'incarico e non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione": così Mourinho sul suo profilo Instagram.

Con un comunicato ufficiale la Roma rende noto che Mourinho ha stipulato con i giallorossi un contratto triennale che durerà fino al 30 giugno 2024. "Siamo entusiasti e felicissimi di dare il benvenuto a José nella famiglia dell'AS Roma", hanno detto il presidente del club Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. "Un grande campione che ha vinto trofei a tutti i livelli, José fornirà una straordinaria leadership ed esperienza al nostro ambizioso progetto. La nomina di José è un passo enorme nella costruzione di una cultura vincente a lungo termine e coerente in tutto il club" ha continuato la proprietà.

Il "daje Roma" di Mourinho nel comunicato del club ha già fatto impazzire i tifosi giallorossi.

Centinaia i messaggi sotto il tweet d'annuncio della società e

c'è già chi come Stefano che simpaticamente si proietta alla

conferenza di presentazione in dialetto: "Già me lo immagino:

'senti, a' coso, non t'allarga!'". Non è il solo ad aver

apprezzato l'intercalare romano però. Vedi Silvia che scrive:

"Grande mister, ti sei già calato nella nostra realtà" o

Francesco: "Ufficiale da poco e più romano di tutti". Una cosa è

certa la scelta dei Friedkin ha lasciato increduli e a bocca

aperta in molti. "Non è uno scherzo vero? Benvenuto a Roma

mister!", ha scritto Roberto sui social. Un giudizio ben più

lucido quello di Michele, che avalla la scelta della società

giallorossa: "Colpaccio. Mourinho è un allenatore controverso ma

ha esperienza e carisma da vendere". Anche Marco sembra aver

apprezzato la scelta dei Friedkin: "Potrà piacere o meno, ma Mou

è un personaggio clamoroso e quel 'daje' la dice tutta.

Qualche tifoso celebre dell'Inter, come Enrico mentana, si è già espresso a modo suo:

Una selezione dei momenti più divertenti che hanno caretterizzato la carriera di Mourinho

