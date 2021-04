Ligue1: Lione-Lilla, posticipo di lusso

In attesa della prima sfida di semifinale col Manchester City il PSG guadagna la semifinale di Coppa di Francia e ora cerca di sorpassare il Lilla capolista in un classifica che vede distanziate di un punto, a seguire, Monaco e Lilla. I parigini, che hanno ritrovato i gol di Icardi, giocano dsabatoa Metz, ma sperano di trarre profitto dal big match Lione-Lilla. In caso di vittoria della squadra di Garcia, oppure di un pari, il PSG potrebbe ritrovarsi in testa a quattro gare dal termine. Facile il compito del Monaco in casa dell'Angers, che in Coppa ha subito una cinquina dal Psg.

Il quadro della 34/ma giornata