Tokyo: due cerimonie per celebrare i 100 giorni da Olimpiadi

Due cerimonie di basso profilo ed a porte chiuse si sono tenute oggi per celebrare il traguardo dei 100 giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020.

Le due mascotte dei Giochi sono state svelate nell'edificio del governo metropolitano di Tokyo, mentre un monumento ad anelli olimpici è stato eretto sulla cima del Monte Takao, una popolare destinazione escursionistica alla periferia della capitale.

Lo Stadio Nazionale, che è la principale sede olimpica dove si svolgeranno le cerimonie di apertura e di chiusura delle Olimpiadi, e l'iconico Tokyo Sky Tree, una torre di 634 metri, sono stati tra i punti di riferimento che sono stati illuminati nei cinque colori della bandiera olimpica.

John Coates, che presiede la commissione di coordinamento del CIO che monitora i preparativi per le Olimpiadi, ha espresso fiducia nel fatto che i Giochi si svolgeranno quest'estate.

"Tokyo è pronta. Nei prossimi 100 giorni, finalizzeremo le contromisure necessarie", ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa online, sottolineando che gli organizzatori saranno "preparati alla situazione peggiore".