Serie A: Roma-Napoli; formazioni

Out Lobotka per la tonsillite, terapie per Petagna e Rrhamani, per il resto Rino Gattuso ha a disposizione tutta la rosa del Napoli per preparare il match di domenica sera contro la Roma. Perfettamente in gruppo Lozano che rientra nelle scelte del tecnico per gli esterni d'attacco.

Probabili formazioni di Roma-Napoli.

Roma (3-4-2-1): 13 Pau Lopez; 23 Mancini, 4 Cristante, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 42 Diawara, 14 Villar, 37 Spinazzola; 92 El Shaarawy, 7 Pellegrini; 9 Dzeko (83 Mirante, 87 Fuzato, 24 Kumbulla, 20 Fazio, 18 Santon, 61 Calafiori, 19 Reynolds, 27 Pastore, 31 Carles Perez, 11 Pedro, 21 Borja Mayoral). All.: Fonseca. Squalificati: Bruno Peres. Diffidati: Cristante, Ibanez, Villar, Veretout. Indisponibili: Zaniolo, Veretout, Jesus, Mkhitaryan, Smalling.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 23 Hysaj, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 4 Demme, 20 Zielinski, 21 Politano, 9 Osimhen, 24 Insigne (1 Meret, 16 Contini, 19 Maksimovic, 38 Costanzo, 5 Bakayoko, 7 Elmas, 3 Zedadka, 11 Lozano, 14 Mertens, 56 D'Agostino, 58 Cioffi). All.: Gattuso. Squalificati: Di Lorenzo. Diffidati: Demme, Koulibaly, Lozano, Mario Rui. Indisponibili: 31 Ghoulam, 33 Rrahmani, 68 Lobotka, 37 Petagna. Arbitro: Di Bello di Brindisi. Quote Snai: 2,55; 3,40; 2,70.