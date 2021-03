Coppa America, Spithill: 'Luna Rossa competitiva, fantastico'

"Siamo competitivi, e' fantastico": esulta Jimmy Spithill, co-timoniere del team Luna Rossa dopo che la prima giornata dell'America's Cup ha smentito i pronostici di una vittoria senza storia di New Zealand. Le prime due regate hanno detto invece che al momento il consorzio italiano e' alla pari con quello kiwi, detentore della Coppa.

"Abbiamo seguito il nostro piano, mantenuto la calma e la barca ha fatto il resto del lavoro", ha detto il timoniere australiano, dopo l'1-1 iniziale. "Non vedo l'ora di tornare in acqua", ha aggiunto, in attesa della seconda giornata prevista venerdi'.

Dall'altra parte, Peter Burling, timoniere di New Zealand, ha dato una spiegazione alle difficolta' della seconda regata, dopo aver vinto la prima con 31'' di vantaggio. "Siamo decisamente un po' 'arrugginiti' sulel partenze, non e' un segreto che non gareggiavamo da un po'...", la sua giustificazione, riferita al fatto che New Zealand non scendeva in acqua da dicembre, a differenza di Luna Rossa che ha regatato in Prada's Cup.