Serie A: Bologna-Lazio

Bologna-Lazio in campo sabato alle 18

Difesa da ridisegnare per Sinisa Mihajlovic. Hickey è stato fermato per un turno dal giudice sportivo, dopo l'espulsione con il Sassuolo, Tomiyasu in settimana non si è mai allenato con la squadra a causa di un affaticamento muscolare. La buona notizia arriva da Dijks, rientrato in gruppo. De Silvestri e Mbaye scaldano i motori per comporre la linea a 4 difensiva con Danilo e Soumaoro. In mediana e in attacco i rossoblù dovrebbero confermare gli interpreti scesi in campo con il Sassuolo, con un sola variazione: Schouten in mediana, mentre Poli tornerà tra i convocati dopo aver saltato l'ultimo match per la nascita della figlia.

Cancellare il Bayern, la Lazio prova a resettarsi e mettere in primo piano la prossima sfida contro il Bologna al Dall'Ara per non perdere terreno in campionato. Prove tattiche rinviate, si passerà direttamente alla rifinitura di domani, con alcuni interrogativi di formazione. Il primo riguarda la difesa, dove Simone Inzaghi recupera Wesley Hoedt che si gioca una maglia dietro con Musacchio. L'ex rossonero anche in ballottaggio con Patric alla destra di Acerbi. In regia spazio a Leiva (Escalante squalificato), a gara in corso possibile chance per Cataldi o Parolo. Davanti invece uno tra Caicedo e Muriqi potrebbe far rifiatare Immobile o Correa.